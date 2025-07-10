ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Ειδικά δρομολόγια για την εορτή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη

Το ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό και με σεβασμό στην παράδοση και τις τοπικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενημερώνει το κοινό ότι με αφορμή την εορτή της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, θα ενισχύσει τα δρομολόγια από και προς τη Μονή, προκειμένου να εξυπηρετηθούν με ασφάλεια και άνεση όλοι οι προσκυνητές.

Τα δρομολόγια θα διαμορφωθούν ως εξής:

🔹 Τρίτη 15/07 & Τετάρτη 16/07

Από Ηράκλειο προς Βόνη:

07:30 – 13:00 – 14:30 – 16:30 – 18:00 – 19:30 – 21:30

Από Βόνη προς Ηράκλειο:

07:15 – 09:15 – 16:15 – 17:30 – 19:00 – 22:30

🔹 Πέμπτη 17/07 – Ανήμερα της Εορτής

Από Ηράκλειο προς Βόνη:

07:30 – 13:00 – 14:30 – 19:30

Από Βόνη προς Ηράκλειο:

07:15 – 09:15 – 11:00* – 16:15

📌 *Το δρομολόγιο των 11:00 θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της θείας λειτουργίας.

📲 Για περισσότερες πληροφορίες και έκδοση εισιτηρίων:

➡ Μέσω της εφαρμογής μας: www.ktelherlas.gr/el/newapp

➡ Από το επίσημο site μας: www.ktelherlas.gr

