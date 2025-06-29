Κρήτη: Το γλέντι στην πλατεία... είχε και μπαλωθιές - Συνελήφθη ο διοργανωτής
clock 12:22 | 29/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη του 59χρονου διοργανωτή εκδήλωσης που γινόταν σε πλατεία σε περιοχή του δήμου Ρεθύμνου προχώρησαν τις προηγούμενες ώρες οι αστυνομικοί της ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη διάρκεια της γιορτής έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί με αποτέλεσμα πολίτες να καταγγείλουν το περιστατικό στην αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών εντοπίστηκαν 6 πυροδοτημένα φυσίγγια ενώ ο διοργανωτής αρνήθηκε να κατονομάσει τους δράστες με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης 59χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για υπόθαλψη εγκληματία και σχηματίσθηκε δικογραφία για άσκοπους πυροβολισμούς και
παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης σε υπαίθριο χώρο (Πλατεία) περιοχής του Δήμου Ρεθύμνου χθες (28.06.2025) μεταμεσονύκτιες ώρες ρίφθηκαν άσκοποι πυροβολισμοί.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πρωινές ώρες  χθες (28.06.2025) πραγματοποιήθηκε έρευνα στο χώρο της εκδήλωσης όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6- πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες) και συνελήφθη ο υπεύθυνος διοργάνωσης της εκδήλωσης διότι δεν παρείχε τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανακάλυψη των δραστών που προέβησαν στη ρίψη των άσκοπων πυροβολισμών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

 

