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ΚΡΗΤΗ
Κρήτη: Πρόσκαιρη αλλαγή του καιρού - Δείτε βίντεο
παραλία συννεφιά
clock 07:09 | 13/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Nεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, προβλέπει για σήμερα Σάββατο 13/6 για την Κρήτη, η ΕΜΥ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 26 με 27, τοπικά στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε βίντεο του meteo.gr

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