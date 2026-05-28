Κρήτη: Νέος κύκλος μαθημάτων εκμάθησης συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille

Η Περιφερειακή Ένωσης Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.) του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, πιστοποιημένο κέντρο εκμάθησης του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille, οργανώνει νέους κύκλους μαθημάτων διάρκειας 75 διδακτικών ωρών:



στο Ηράκλειο έναν καλοκαιρινό κύκλο με πρωινό τμήμα και έναν φθινοπωρινό κύκλο με πρωινά και απογευματινά τμήματα και στο Ρέθυμνο έναν φθινοπωρινό κύκλο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης στα Κέντρα εκμάθησης γραφής Braille Ηρακλείου (Σκεπεντζή 28, Μπεντεβή) & Ρεθύμνου (Γερακάρη 176) και αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα περίπου τριών μηνών.

Στο τέλος του κύκλου οι εκπαιδευθέντες εξετάζονται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποίηση γνώσης της γραφής Braille.

Οι αιτήσεις συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα: www.petk.gr



