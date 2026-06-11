Κρήτη: Missing Alert για την εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Κρήτης, καθώς εκδόθηκε Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλης, η οποία αγνοείται από τις 30 Μαΐου 2026. Η 45χρονη γυναίκα εξαφανίστηκε από την περιοχή Βαρύπετρο Χανίων.

Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου γύρω στις 14:00. Η επίσημη δήλωση εξαφάνισης στις αρχές έγινε τη Δευτέρα (08.06) από τον αδελφό της. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της χωρίς να έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τον εντοπισμό της μέσω στιγμάτων.

Οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά διεξάγουν εκτεταμένες αναζητήσεις, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο και μαρτυρία από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες παραμένουν άκαρπες

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