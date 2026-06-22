Κρήτη - μηχανικοί Δημοσίου: Σε απεργία από σήμερα έως τις 30 Ιουνίου

Με πανελλαδική απεργία κορυφώνουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οιμηχανικοί του Δημοσίου και της Ανατολικής Κρήτης, διεκδικώντας την αποκατάσταση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων που, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν σε εκκρεμότητα εδώ και χρόνια.

Η απεργιακή δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν προκηρύξει οι ομοσπονδίες των μηχανικών του Δημοσίου για το διάστημα από 22 έως 30 Ιουνίου, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις συνθήκες εργασίας, τη μισθολογική τους αντιμετώπιση και τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, οι μηχανικοί καλούνται να διαχειριστούν κρίσιμα έργα και παρεμβάσεις που σχετίζονται με τις δημόσιες υποδομές, την αξιοποίηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων, την περιβαλλοντική προστασία και τον έλεγχο της ασφάλειας των κατασκευών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίστοιχη αναγνώριση του έργου τους.

Κυρίαρχο αίτημα των κινητοποιήσεων αποτελεί η επαναφορά του ειδικού επιδόματος που λάμβαναν οι μηχανικοί του Δημοσίου έως το 2011 και το οποίο καταργήθηκε στο πλαίσιο των μνημονιακών παρεμβάσεων. Οι συνδικαλιστικοί φορείς ζητούν όχι μόνο την επαναχορήγησή του, αλλά και τη θεσμική κατοχύρωσή του, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο που αναγνωρίζει την ευθύνη και τη συμβολή των μηχανικών στην παραγωγή δημόσιων έργων.

Παράλληλα, οι μηχανικοί εκφράζουν την ανησυχία τους για τη σταδιακή αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι η χαμηλή ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν κενές οργανικές θέσεις και να μειώνεται το ενδιαφέρον νέων επιστημόνων για ένταξη στη δημόσια διοίκηση.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι η συλλογική διεκδίκηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

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