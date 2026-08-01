Κρήτη: Κόκκινος συναγερμός σε όλο το νησί

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα (Σάββατο 29 Αυγούστου), καθώς και οι τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες – Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι – βρίσκονται στην ανώτατη κατηγορία κινδύνου.

Η παρατεταμένη ζέστη έχει ξηράνει την καύσιμη ύλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων αλλά και τα υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Όλες οι Υπηρεσίες και τα Τεχνικά Μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις ανωτέρω περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης/Red Code, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψει του επαπειλούμενου κινδύνου.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό.

Η ΕΜΥ προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη αίθριο καιρό, ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 24 έως 31 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.