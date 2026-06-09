Κρήτη: Ελεύθερος αφέθηκε ο 56χρονος που φωτογράφιζε στρατιωτικά αεροσκάφη στα Χανιά

Τέλος στο θρίλερ με την περιπέτεια του 56χρονου Γερμανού τουρίστα, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο στο Ακρωτήρι Χανίων με την βαριά κατηγορία της κατασκοπείας. Το δικαστικό συμβούλιο έκρινε τις εξηγήσεις του επαρκείς, αφήνοντάς τον ελεύθερο χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο, καθώς αποδείχθηκε ότι η υπόθεση αφορούσε μια παρεξήγηση γύρω από ένα ακίνδυνο χόμπι.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο 56χρονος εντοπίστηκε από τις αρχές να κινείται κοντά στην περίμετρο του αεροδρομίου Χανίων και να φωτογραφίζει με επαγγελματικό εξοπλισμό στρατιωτικά αεροσκάφη. Η κινητοποίηση των διωκτικών αρχών ήταν άμεση, καθώς η περιοχή του Ακρωτηρίου φιλοξενεί κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της 115 Πτέρυγας Μάχης και της Αμερικανικής Βάσης Ευκολίας (NSA Souda Bay). Η κατάσχεση της μηχανής του και ο εντοπισμός του ευαίσθητου υλικού οδήγησαν στην άμεση σύλληψή του.

«Ήμουν για διακοπές, είναι το χόμπι μου»

Κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο 56χρονος κατέρριψε κάθε σενάριο κατασκοπείας. Σύμφωνα με πληροφορίες από το zarpanews.gr και το flashnews.gr, ο κατηγορούμενος ξεκαθάρισε ότι βρίσκεται στην Κρήτη αποκλειστικά για οικογενειακές διακοπές με τη σύζυγο και την κόρη του.

Αναφορικά με το φωτογραφικό υλικό, εξήγησε ότι είναι φανατικός ερασιτέχνης φωτογράφος αεροσκαφών (planespotter) και ότι αγνοούσε πλήρως πως η συγκεκριμένη δραστηριότητα απαγορεύεται στην Ελλάδα. Μάλιστα, υποστήριξε ότι:

Στο σημείο όπου βρισκόταν δεν υπήρχε καμία απαγορευτική πινακίδα

ή σήμανση.

Στη Γερμανία η φωτογράφιση ανάλογων θεμάτων επιτρέπεται ελεύθερα

χωρίς περιορισμούς.

Το «αγκάθι» του μικτού αεροδρομίου

Η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συχνή σύγχυση που προκαλείται στους ξένους επισκέπτες από τον μικτό χαρακτήρα του αεροδρομίου Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης». Το αεροδρόμιο εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες πολιτικές πτήσεις, γεγονός που κάνει πολλούς τουρίστες να ξεχνούν ότι στον ίδιο χώρο συστεγάζονται κομβικές στρατιωτικές υποδομές της Πολεμικής Αεροπορίας και των ΗΠΑ.

Μετά την απόφαση των αρχών, η υπόθεση μπαίνει οριστικά στο αρχείο, με τον 56χρονο και την οικογένειά του να συνεχίζουν κανονικά τις διακοπές τους στο νησί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Υγειονομικό «δίχτυ» για ιούς και λοιμώξεις - Τι προβλέπει η συνεργασία ΕΟΔΥ και Πανεπιστημίου

Υπόθεση Χαμάς στην Κρήτη: Οι «χρυσές» παραγγελίες του 37χρονου και οι έρευνες για δύο ακόμη άτομα

Ηράκλειο: Επιχείρηση του Λιμενικού για 132 μετανάστες σε δύο λέμβους