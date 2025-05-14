Κρήτη: Αθωώθηκαν τρία άτομα για το γηροκομείο - κολαστήριο

Ως απαράδεκτη απέρριψε την έφεση που ασκήθηκε από την εισαγγελία για μια υπόθεση που αφορούσε τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Αγία Σκέπη”, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων.

Οι κατηγορούμενοι, μια εκ των ιδιοκτητών της μονάδας και δύο γιατροί του Νοσοκομείου Χανίων, κάθισαν στο εδώλιο με την κατηγορία για “παράνομες μεταγγίσεις αίματος” σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνταν στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Πρωτόδικα είχαν αθωωθεί όμως η εισαγγελέας ζήτησε την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο, όπως αναφέρουν τα "Χανιώτικα" Νέα" επρόκειτο να γίνει χθες το πρωί, ωστόσο μετά από την κατάθεση των σχετικών εγγράφων από τους συνηγόρους υπεράσπισης, το δικαστήριο αποφάσισε να απορρίψει την έφεση ως “απαράδεκτη”.

Σημειώνεται πως πρωτόδικα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων είχε κρίνει πως καμία κατηγορία δεν ευσταθούσε καθώς οι μεταγγίσεις έγιναν νόμιμα, δεν υφίστατο καμία παράβαση καθήκοντος από τους γιατρούς και τη νοσηλεύτρια, ενώ κατέπεσε και η κατηγορία για έκθεση σε κίνδυνο των ηλικιωμένων.

