Κλειστό λόγω καιρικών συνθηκών το Φαράγγι της Σαμαριάς

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι μετά το επικαιροποιημένο πρωϊνό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ με ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 9 BF οι οποίες κυμαίνονται άνω των εγκεκριμένων ορίων από την Αντιπεριφέρεια Κρήτης, το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό για σήμερα (16/5) και από τις δύο εισόδους του.

