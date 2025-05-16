ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 09:49
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Κλειστό λόγω καιρικών συνθηκών το Φαράγγι της Σαμαριάς
φαράγγι σαμαριάς
clock 09:18 | 16/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ανακοινώνει ότι μετά το επικαιροποιημένο πρωϊνό προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ με ριπές ανέμου που αγγίζουν τα 9 BF οι οποίες κυμαίνονται άνω των εγκεκριμένων ορίων από την Αντιπεριφέρεια Κρήτης, το φαράγγι της Σαμαριάς θα μείνει κλειστό για σήμερα (16/5) και από τις δύο εισόδους του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Τους συνέλαβαν επειδή ξερίζωσαν φυτά και φύτεψαν νέα στη χερσαία ζώνη

Ηράκλειο: Τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή (φωτογραφίες)

Ακίνητα: Πάνω από 777 δισ. ευρώ η περιουσία των Ελλήνων - Στην 3η θέση η Κρήτη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φαράγγι Της Σαμαριάς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis