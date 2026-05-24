Ηράκλειο: Τιμήθηκε η Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Γενοκτονία του Ελληνισμού του Πόντου οργανώθηκαν σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου στο μνημείο Μικρασιατικού-Ποντιακού Ελληνισμού (συμβολή Λ. Κνωσσού και Ιωνίας).

Το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Καθεδρικό ναό του Αγ. Τίτου επίσημη Δοξολογία όπου χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου .

Για το ιστορικό των δραματικών ημερών μίλησε το επίτιμο μέλος και πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Ν. Ηρακλείου» Αντωνία Τσαγκαράκη.

Στο μνημείο Μικρασιατικού-Ποντιακού Ελληνισμού ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση που τέλεσε ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, και κατάθεση στεφάνων από τους: Βουλευτή Ηρακλείου της Ν.Δ. Λευτέρη Αυγενάκη, τον Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής Φραγκίσκο Παρασύρη που εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Παντελή Ρυακιωτάκη, που εκπροσώπησε τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, τον εκπρόσωπο των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, κομμάτων, φορέων, Ποντιακών Σωματείων-Συλλόγων, Μικρασιατών, ενώσεων αποστράτων.

Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, παρουσία του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και φορέων και μαθητές από το 17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.

