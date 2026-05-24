Σταύρος Αρναουτάκης: "Ανάγκη η αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για τη Γενοκτονία των Ποντίων"

Στο επίσημο μήνυμά του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας

και τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Η δήλωση του κ. Αρναουτάκη:

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 112 χρόνια μετά, παραμένει στη μνήμη μας ως μία από τις πιο τραυματικές σελίδες της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. Ο διωγμός, τα βασανιστήρια, ο θάνατος συνθέτουν το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και υπενθυμίζουν την ανάγκη αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Ως Περιφέρεια Κρήτης τιμάμε τη μνήμη του Ποντιακού Ελληνισμού που δοκιμάστηκε με τον πιο σκληρό τρόπο και κατάφερε να επιβιώσει, να δημιουργήσει με αξιοπρέπεια και να συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο της χώρας μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Συνεχίζονται σε Λ. Δημοκρατίας, Μηνά Γεωργιάδη και Αλεξανδρείας οι εργασίες της ΔΕΥΑΗ