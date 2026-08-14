Ηράκλειο: Σε θέση μάχης οι κάτοικοι στις Γούρνες - Αντιδράσεις για τη νέα ΑΕΠΟ

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Εκδόθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης η ΑΕΠΟ για το λατομείο στην Ανώπολη, προκαλώντας νέες αντιδράσεις στους κατοίκους της περιοχής.

Η απόφαση αφορά την επαναλειτουργία του παλιού λατομείου ως χώρου διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, μετά και τη θετική γνωμοδότηση του ΠΕΣΠΑ με ψήφους 3-2.

Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρώσει περίπου 2.500 υπογραφές και εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσω του Δήμου Χερσονήσου. Παράλληλα, έντονη είναι η κριτική προς την Εκκλησία, καθώς είχε προηγηθεί δέσμευση για λύση της σύμβασης με τον ιδιώτη και αποτροπή της επαναλειτουργίας του λατομείου.

Σύμφωνα και με ανακοίνωση:

Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων ενημερώνει ότι εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο με τίτλο «Επεξεργασία Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και ανάπλαση λατομικού χώρου», της εταιρείας «Λατομεία Γουρνών Α.Ε.», στη θέση «Δύο Γκρεμοί Ανώπολης».

Η εξέλιξη αυτή είναι προφανώς σημαντική, δεν σημαίνει όμως ότι το ζήτημα έχει κλείσει ούτε ότι αναστέλλονται οι ενέργειες που έχουν αποφασίσει οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής μας.

Υπενθυμίζουμε ότι η τοπική κοινωνία έχει εκφράσει με σαφήνεια και αποφασιστικότητα την αντίθεσή της στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ στη συγκεκριμένη θέση. Οι σοβαρές ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί για τη χωροθέτηση του έργου, τις επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και για τους όρους και τον αρχικό σκοπό παραχώρησης και μίσθωσης του λατομικού χώρου, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο.

Για τον λόγο αυτό, όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Γενική Συνέλευση Φορέων και Κατοίκων παραμένουν σε ισχύ.

Ιδιαίτερα, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο χρόνος πραγματοποίησης της κινητοποίησης φορέων και κατοίκων στην Αρχιεπισκοπή Κρήτης, όπως έχει ήδη αποφασιστεί.

Καλούμε την Αρχιεπισκοπή Κρήτης να ακούσει τη φωνή της τοπικής κοινωνίας και να επανεξετάσει τη συνέχιση της συγκεκριμένης μίσθωσης. Ζητούμε τη λύση του μισθωτηρίου, για τους λόγους που έχουμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα αναπτύξει, και την επιλογή μιας διαφορετικής πορείας για το παλιό λατομείο, με πραγματική αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της περιοχής.

Η έκδοση μιας διοικητικής απόφασης δεν ακυρώνει τις αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας και δεν αναιρεί το δικαίωμά της να διεκδικεί το μέλλον που επιθυμεί για τον τόπο της.

Καλούμε, λοιπόν, όλους τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Η υπόθεση δεν τελείωσε με την έκδοση της ΑΕΠΟ.

Η προσπάθεια συνεχίζεται.

Η τοπική κοινωνία θα είναι παρούσα και θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο την προστασία της περιοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Η Συντονιστική Επιτροπή κατά της χωροθέτησης δημιουργίας μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην περιοχή της Ανώπολης

Πηγή φωτογραφίας: Γιώργος Μαλτεζάκης

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