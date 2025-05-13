Ηράκλειο: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό κτίριο της οδού Μίνωος

Με εντατικούς ρυθμούς και σε λιγότερες από είκοσι ημέρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του τετραώροφου Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μίνωος και Μιχαήλ Αρχαγγέλου και στο οποίο επαναλειτουργούν κανονικά όλες οι στεγαζόμενες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου από την Δευτέρα 12/5.

Την Παρασκευή 10/5 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης παρέδωσε στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη το κτίριο στο οποίο στεγάζονται το ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ της Θερίσου, το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Ηρακλείου και το πρώην ΚΕΘΕΑ.

Οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης στις οποίες προχώρησε ο Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου αφορούσαν κυρίως επιχρίσματα, κονιάματα και επιχρωματισμούς. Σημειώνεται, ότι παρόλο που δεν είχαν σημειωθεί προβλήματα στατικότητας του κτιρίου, εντούτοις για λόγους ασφαλείας των εργαζομένων και των χρηστών του, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των Υπηρεσιών.

