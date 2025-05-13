Κρήτη: "Κούρεψε" το χρέος του κατά 42% - Ανάσα για συνταξιούχο

Σημαντική απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων η οποία δικαιώνει συνταξιούχο πρώην τραπεζικό υπάλληλο που είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανειακών του υποχρεώσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση προβλέπει διαγραφή οφειλών ύψους 8.000 ευρώ, δηλαδή μείωση κατά 42%, και ρύθμιση του υπολοίπου ποσού σε άτοκες μηνιαίες δόσεις για πέντε έτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της προέδρου της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών, «το Ειρηνοδικείο Χανίων χάρισε χαμόγελα σε συνταξιούχο δανειολήπτη, πρώην τραπεζικό υπάλληλο, διαγράφοντας τις οφειλές του κατά 42%.

Ο εν λόγω οφειλέτης, μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ήταν χρεωμένος σε δύο πιστωτικούς φορείς και σε πέντε δανειακές συμβάσεις, συνολικού ύψους 19.203 ευρώ. Υπέβαλε αίτηση υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη), λόγω μείωσης του εισοδήματός του και αδυναμίας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Περιουσιακά στοιχεία: Δεν διαθέτει κανένα αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο. Διαμένει με τη σύζυγό του σε κατοικία ιδιοκτησίας της ίδιας και δεν επιβαρύνονται με ενοίκιο.

Εισόδημα: Λαμβάνει μειωμένη σύνταξη τραπεζικού υπαλλήλου λόγω περικοπών. Η σύζυγος είναι άνεργη και ασχολείται με τα οικιακά.

Οικογενειακή κατάσταση: Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο ενηλίκων οικονομικά ανεξάρτητων παιδιών.

Έπειτα από τη συζήτηση της αίτησης, το Ειρηνοδικείο Χανίων αποφάσισε:

Την καταβολή μηνιαίας δόσης 190 ευρώ για 60 μήνες (5 έτη)

Οι δόσεις είναι άτοκες

Με την ολοκλήρωση των καταβολών, διαγράφεται το υπόλοιπο ποσό των 8.000 ευρώ

Δηλαδή, ενώ αρχικά χρωστούσε 19.203 ευρώ σε δύο τράπεζες, ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει συνολικά 11.405 ευρώ και απαλλάσσεται του υπολοίπου ποσού.

Σημείωση: Ο ν.3869/2010 έχει καταργηθεί, ωστόσο οι αιτήσεις που είχαν κατατεθεί εμπρόθεσμα εξακολουθούν να εκδικάζονται από τα δικαστήρια της χώρας.

Σήμερα, η ρύθμιση οφειλών γίνεται:

Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

Μέσω της πλατφόρμας της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους

Ή μέσω Διμερούς Εξωδικαστικής Διαμεσολάβησης με πιστοποιημένο Φορέα

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης συνεχίζει να ενημερώνει, να καθοδηγεί και να αναλαμβάνει υποθέσεις ρύθμισης χρεών, προς πιστωτικούς φορείς, με Διμερή Εξωδικαστική Διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δανείων, καλέστε στο 28210 92306.

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 12:00».

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: "Οδοιπορικό" σε έναν ακόμη δρόμο γεμάτο σκουπίδια (βίντεο)

ΣΥΡΙΖΑ: Ενδείξεις κακουργημάτων για τον Καραμανλή – «Να μην ακολουθηθεί διαδικασία Τριαντόπουλου»