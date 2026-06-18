Ηράκλειο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για εγκλωβισμό δίχρονου παιδιού σε πόρτα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική όταν το χέρι ενός δίχρονου παιδιού πιάστηκε σε αλουμινένια πόρτα, σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου. Άμεσα οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος έδτασαν στο σημείο, ωστόσο το παιδί είχε ήδη απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρει γδαρσίματα στην επιφάνεια του δέρματος χωρίς όμως να διατρέχουν ανησυχία. Το παιδί υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο.

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