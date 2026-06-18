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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για εγκλωβισμό δίχρονου παιδιού σε πόρτα

πυροσβεστική
clock 17:52 | 18/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική όταν το χέρι ενός δίχρονου παιδιού πιάστηκε σε αλουμινένια πόρτα, σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου. Άμεσα οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος έδτασαν στο σημείο, ωστόσο το παιδί είχε ήδη απεγκλωβιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί φέρει γδαρσίματα στην επιφάνεια του δέρματος χωρίς όμως να διατρέχουν ανησυχία. Το παιδί υποβάλλεται σε προληπτικό έλεγχο.

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