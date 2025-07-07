Ηράκλειο: Χτύπησε την έγκυο σύζυγό του στην κοιλιά!
clock 16:45 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα 28 ετών προχώρησαν οι αστυνομικοί του Α' Τμήματος Ηρακλείου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στην αστυνομία η 20χρονη σύζυγός του, ο 28χρονος την χτύπησε με τα χέρια του στην κοιλιά ενώ εκείνη είναι έγκυος, προκαλώντας της τον τρόμο.

Οι αστυνομικοί μόλις ενημερώθηκαν έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού και φόρεσαν χειροπέδες στον δράστη.

 

