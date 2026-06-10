Ηράκλειο: Εντυπωσίασε η "σύνοδος" Αφροδίτης - Δία το λαμπρό αστρολογικό φαινόμενο του καλοκαιριού (φωτό από Βασιλειές)

Ορατή με γυμνό μάτι από το Ηράκλειο και άλλες περιοχές ήταν συνάντηση Αφροδίτης και Δία στον ουρανό, με τους δύο πλανήτες να λάμπουν ο ένας κοντά στον άλλο, σχηματίζοντας ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο του καλοκαιριού(βλέπε τις φωτό του ekriti από την περιοχή Βασιλειές).

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Το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν χθες βράδυ οι λάτρεις του νυχτερινού ουρανού, καθώς η Αφροδίτη και ο Δίας βρέθηκαν στην πλησιέστερη φαινομενική τους απόσταση. Οι δύο λαμπρότεροι πλανήτες ήταν ορατοί χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα μετά τη δύση του Ηλίου, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα που μπορούσε να παρατηρηθεί ακόμη και με γυμνό μάτι.

Το πιο λαμπρό ουράνιο σώμα (μετά τον Ήλιο και την Σελήνη), που δικαίως πήρε το όνομα της πιο λαμπρής θεάς της Αφροδίτης πλησίασε τον βασιλιά των πλανητών Δια πολύ κοντά. Κοινώς η Αφροδίτη και ο Δίας είναι σε σύνοδο!

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Σύνοδος το λέμε όταν 2 ουράνια σώματα πλησιάζουν αρκετά στην ουράνια σφαίρα ως προς την οπτική μας! Είναι κοντά μόνο στα δικά μας μάτια, στην πραγματικότητα ο Δίας είναι περίπου 900 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από την Γη και η Αφροδίτη περίπου 180 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά μας!

Παρότι η συνάντηση των δύο πλανητών κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού τέτοιου είδους προσεγγίσεις δεν θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Οι εναλλαγές και οι φαινομενικές προσεγγίσεις των πλανητών παρατηρούνται συχνότερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες χωρίς όμως να είναι καθημερινό φαινόμενο.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί τη σημασία και τα χαρακτηριστικά τους πριν από περίπου 2.500 χρόνια. Όπως εξήγησε, παρότι η Αφροδίτη φαίνεται πιο λαμπρή και μεγαλύτερη στον ουρανό από τον Δία, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν ότι ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού συστήματος και γι’ αυτό του έδωσαν το όνομα του ανώτατου θεού του Ολύμπου. Αντίθετα, η Αφροδίτη πήρε το όνομά της από τη θεά της ομορφιάς, καθώς ξεχωρίζει για τη λαμπρότητα και την εντυπωσιακή της παρουσία στον νυχτερινό ουρανό.

Το καλοκαίρι προσφέρει ιδανικές ευκαιρίες για παρατήρηση του ουρανού, με τις Περσείδες, τις πανσελήνους και άλλα ουράνια γεγονότα να αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

Από τις 17 Ιουλίου μέχρι και το τέλος Αυγούστου θα είναι ορατές οι Περσείδες, χαρίζοντας στους παρατηρητές πολλά «πεφταστέρια».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κορύφωση των Περσείδων στις 12 Αυγούστου, καθώς φέτος συμπίπτει με νέα Σελήνη. Όπως επισήμανε επειδή ακριβώς ο ουρανός θα είναι ασέληνος, το φετινό φαινόμενο με τα πεφταστέρια θα είναι εκπληκτικό.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και οι πανσέληνοι του καλοκαιριού στις 30 Ιουνίου, 29 Ιουλίου και 28 Αυγούστου.

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