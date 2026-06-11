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Ηράκλειο: Έκλεψε το κινητό - Τον "τσάκωσε" η Ομάδα ΔΙΑΣ
ομάδα ΔΙΑΣ
clock 11:19 | 11/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνελήφθη χθες (10.06.2026) απογευματινές ώρες στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης τους Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, 31χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.  

Ειδικότερα χθες το απόγευμα ο 31χρονος αφαίρεσε  από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο, πράξη που έγινε αντιληπτή και συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ενώ το κινητό ανακτήθηκε άμεσα από τον παθόντα.

Στην κατοχή του επίσης βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, την  κατοχή και τον τρόπο κτήση των οποίων δεν ήταν σε θέση να δικαιολογήσει. Από την προανάκριση προέκυψε ότι το ένα κινητό τυγχάνει ιδιοκτησίας αλλοδαπού, το οποίο είχε αφαιρέσει την 06-06-2026 σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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