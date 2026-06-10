Ηράκλειο: Έκλεβε πετρέλαιο από μηχάνημα έργων της Περιφέρειας

Συνελήφθη χθες (09.06.2026) τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Α΄ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου, 57χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κλοπή και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Ειδικότερα χθες (09.06.2026) τα ξημερώματα σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας κατελήφθη ο 57χρονος να έχει αφαιρέσει πενήντα (50) λίτρα υγρό καύσιμο (πετρέλαιο) από μηχάνημα έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, το οποίο είχε τοποθετήσει σε τρία πλαστικά δοχεία.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστικά δοχεία, τμήμα λαστίχου και ένα μαχαίρι.

Από την διενεργούμενη προανάκριση προέκυψε ότι ο 57χρονος την 03-04.06.2026 είχε αφαιρέσει με τον ίδιο τρόπο δράσης ακόμα 120 λίτρα πετρελαίου από εν λόγω μηχάνημα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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