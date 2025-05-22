Ηράκλειο: Έφοδος σε καταστήματα για λαθραίο ναργιλέ - Τρεις συλλήψεις
clock 09:24 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Χθες διεξήχθησαν δύο επιχειρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, με στόχο την παράνομη εμπορία καπνού ναργιλέ από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Σε νομοτυπες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Σε κουρείο 14 κιλά καπνού ναργιλέ χωρίς ταινία ειδικού φόρου, με τους διαφυγοντες δασμούς να ανέρχονται σε 3038,57€.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 41 και 22 ετών.

Επίσης, σε κατάστημα εμπορίας ειδών ναργιλέ 170,21 κιλά καπνού ναργιλέ χωρίς την ταινία ειδικού φόρου, με τους διαφυγοντες δασμούς να ανέρχονται σε 36962,02€ καθώς και 4185€ μετρητά, ως προϊόν πώλησης παράνομων ειδών.

Ναργιλές

Συνελήφθη ένας αλλοδαπός 39 ετών.

Και στις δύο επιχειρήσεις συμμετείχε κλιμάκιο Τελωνείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της αναπτυχθείσας συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.

