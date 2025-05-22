Ηράκλειο: Έφοδος σε καταστήματα για λαθραίο ναργιλέ - Τρεις συλλήψεις

Χθες διεξήχθησαν δύο επιχειρήσεις στο κέντρο του Ηρακλείου, με στόχο την παράνομη εμπορία καπνού ναργιλέ από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.
Σε νομοτυπες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Σε κουρείο 14 κιλά καπνού ναργιλέ χωρίς ταινία ειδικού φόρου, με τους διαφυγοντες δασμούς να ανέρχονται σε 3038,57€.
Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 41 και 22 ετών.
Επίσης, σε κατάστημα εμπορίας ειδών ναργιλέ 170,21 κιλά καπνού ναργιλέ χωρίς την ταινία ειδικού φόρου, με τους διαφυγοντες δασμούς να ανέρχονται σε 36962,02€ καθώς και 4185€ μετρητά, ως προϊόν πώλησης παράνομων ειδών.
Συνελήφθη ένας αλλοδαπός 39 ετών.
Και στις δύο επιχειρήσεις συμμετείχε κλιμάκιο Τελωνείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της αναπτυχθείσας συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών.
