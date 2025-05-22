Σεισμός στην Κρήτη: Κανονικά η λειτουργία των σχολείων στο Δήμο Μαλεβιζίου
δημος μαλεβιζιου
clock 08:50 | 22/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί βόρεια της Νεάπολης.

Αναλυτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση:

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί καθώς και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε συνεχή επαφή με τις διευθύνσεις των σχολείων για οτιδήποτε χρειαστεί.

