Σεισμός στην Κρήτη: Κανονικά η λειτουργία των σχολείων στο Δήμο Μαλεβιζίου

Κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στο Δήμο Μαλεβιζίου μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε νωρίς το πρωί βόρεια της Νεάπολης.

Αναλυτικά και σύμφωνα με ανακοίνωση:

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί καθώς και τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και οι υπηρεσίες του Δήμου είναι σε συνεχή επαφή με τις διευθύνσεις των σχολείων για οτιδήποτε χρειαστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στεγαστική κρίση: «Μαύρη» πρωτιά για την Ελλάδα - Απλησίαστα τα ενοίκια

Σεισμός Κρήτη: Οι πρώτες εικόνες μετά την ισχυρή δόνηση - Έπεσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο