Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Κρήτη: Κανονικά λειτουργούν τα σχολεία του δήμου Αγίου Νικολάου

Μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα το πρωί (22/05) την Κρήτη όλα τα σχολεία του δήμου Αγίου Νικολάου θα λειτουργήσουν κανονικά με απόφαση του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη.

Μετά την ισχυρή δόνηση που σημειώθηκε νωρίς το πρωί, βόρεια της Νεάπολης, ο δήμαρχος Αγίου Νικολάου επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, τους ειδικούς σεισμολόγους που παρακολούθησαν το φαινόμενο, αλλά και με τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου διενεργούνται έλεγχοι για τυχόν ζημιές και εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ο δήμος Αγίου Νικολάου σημειώνει πως παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέα έρευνα αναφέρει ότι οι νέοι έχουν στραφεί στον ατομισμό όμως διψούν για έκφραση!

ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ: Σήμερα γιορτάζει 36 χρόνια λειτουργίας - Πάντα στην κορυφή της ενημέρωσης της ψυχαγωγίας και της ακροαματικότητας