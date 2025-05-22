Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη: Τι λένε οι σεισμολόγοι για το νέο χτύπημα του Εγκέλαδου

Αναστάτωση προκάλεσε ο σεισμός στην Κρήτη μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Λασιθίου. Αν και το εστιακό βάθος του σεισμού καταγράφηκε στα 60 χλμ η δόνηση που έγινε στις 06:20 πμ είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους κατοίκους που βγήκαν από τα σπίτια τους. Η δόνηση έγινε αισθητή σχεδόν σε όλη την Κρήτη – από τα Χανιά έως το Λασίθι – αλλά και σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμιο Λέκκα, το γεγονός ότι ο σεισμός είχε μεγάλο εστιακό βάθος είναι θετικό. «Δεν πρόκειται για ρηχό σεισμό που θα προκαλούσε καταστροφές – αντίθετα, το βάθος λειτουργεί προστατευτικά ως προς την ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.

(Τμήμα κτηρίου έπεσε στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου)

Αναλυτικότερη ήταν η τοποθέτηση του Θανάση Γκανά, Γενικού Διευθυντή Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: «Είναι ένας σεισμός που έγινε πάνω στο ελληνικό τόξο, στη βυθιζόμενη πλάκα, σε βάθος περίπου 60 χιλιομέτρων. Πρόκειται για έναν κλασικό σεισμό ενδιάμεσου βάθους, όπως συμβαίνουν συχνά στο νότιο Αιγαίο. Δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις σε κατασκευές, ούτε πρόκειται να προκαλέσει τσουνάμι ή να επηρεάσει περιοχές όπως η Σαντορίνη».

Δεν αναμένεται έντονη μετασεισμική δραστηριότητα

Ο κ. Γκανάς πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ ότι, λόγω του βάθους, δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας για μετασεισμική δραστηριότητα έντονης έντασης. «Παρακολουθούμε την εξέλιξη με ψυχραιμία, αλλά όλα τα χαρακτηριστικά του σεισμού δείχνουν πως δεν συνδέεται με αυξημένη επιφάνειακή επικινδυνότητα», είπε.

Οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι το φαινόμενο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμενόμενης σεισμικής δραστηριότητας της χώρας, ειδικά κατά μήκος του ελληνικού τόξου, το οποίο εκτείνεται από τη Ρόδο έως τα Κύθηρα και αποτελεί μια από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές της Μεσογείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί, παρά μόνο κάποιες περιορισμένης έκτασης κατολισθήσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Οι σεισμολόγοι καλούν τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας από τα επιστημονικά κέντρα.

