Ηράκλειο: Διαμαρτυρία στο αεροδρόμιο από τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον χώρο του αεροδρομίου Ηρακλείου θα πραγματοποιήσουν την ερχόμενη Παρασκευή από τις 7 έως τις 11 το πρωί οπότε και κηρύσσουν στάση εργασίας τα μέλη του Σωματείου οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ο «Ερμής» για την μη εφαρμογή της Τοπικής Ομοιοεπαγγελματικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Παρά την ενημέρωση των Τουριστικών Πρακτόρων και τις διαβεβαιώσεις από αυτούς ότι θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με το Δ.Σ του Σωματείου μας, προκειμένου να εφαρμοστεί η Τοπική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μέχρι σήμερα -που βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου-τίποτα δεν έχει γίνει. Στην συνάντηση στην οποία οι Τουριστικοί Πράκτορες του νησιού είχαν κληθεί από την Διοίκηση του Σωματείου “Ο ΕΡΜΗΣ”¨, όχι μόνο δεν συμμετείχαν αλλά ούτε καν ενημέρωσαν για την μη παρουσία τους στην συναντηση.

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ» καλεί όλους τους επαγγελματίες οδηγούς τουριστικών λεωφορείων να σηκώσουν το χειρόφρενο των οχημάτων τους και να συμμετάσχουν την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 στην 4ωρη στάση εργασίας και από τις 07:00 μέχρι και τις 11:00, οπότε και θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον αερολιμένα του Ηρακλείου.

Το Σωματείο Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης «Ο ΕΡΜΗΣ, στέλνει μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται δυναμικά για την εφαρμογή της Τοπικής ΣΣΕ, αλλά και τις διεκδικήσεις των συναδέλφων μας.

