4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου: Προσφέρει δωρεάν 18 ειδικότητες σπουδών για ενήλικες
15:47 | 01/07/2025
Με το σύνθημα «Φοιτήστε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σας και αλλάξτε τη ζωή σας», το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου (http://www.esperino.gr) απευθύνεται σε ενήλικους εργαζόμενους ή ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 18 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών.

Η διάρκεια της φοίτησης στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους Απόφοιτους Γενικού Λυκείου -που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας- και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών τους)

Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα:

✔ Ισότιμο Απολυτήριο Λυκείου

✔ Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας

✔ Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

Βραδινό ωράριο φοίτησης: καθημερινά από 18:30 έως 23:00

Η προθεσμία εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος 2025-26 είναι έως και την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

Το Σχολείο θα είναι ανοικτό τις καθημερινές, μετά τις 6:30 μ.μ., ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.

✔ Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

■ Τους κωδικούς TAXIS της εφορίας

■ Αποδεικτικό Σπουδών από το τελευταίο Σχολείο φοίτησής τους

■ Την αστυνομική ταυτότητά τους

■ Μία φωτογραφία

* Οι ανήλικοι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους

➡ Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας, με τις ακόλουθες δυνατότητες:

✔ Απευθείας εγγραφή στην Β' τάξη σπουδών (διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη)

✔ Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Φυσική κλπ) και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα Ειδικότητας.

✔ Απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας

✔ Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο

➡ 18 Ειδικότητες Σπουδών:

✔ Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής"

✔ Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων"

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών"

✔ Τομέας Μηχανολογίας

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου"

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών"

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Οχημάτων"

✔ Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης

▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού"

▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών"

▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων"

✔ Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής"

▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ"

✔ Τομέας Υγείας & Πρόνοιας & Ευεξίας

▪ Ειδικότητα: "Αισθητικής τέχνης"

▪ Ειδικότητα: "Κομμωτικής τέχνης"

▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων"

▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Νοσηλευτών"

▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Φαρμακείου"

▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Φυσικοθεραπευτή"

Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας:

■ Οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας

■ Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου

■ Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν)

■ Οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου)

■ Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.

✔ Διάρκεια φοίτησης:

►2 έτη για τους ➡ απόφοιτους Γενικού Λυκείου, που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Ειδικότητας

►3 έτη για τους ➡ απόφοιτους Γυμνασίου

►1 έτος για τους ➡ απόφοιτους ΕΠΑΛ, που εγγράφονται σε νέα Ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών.

Εξωδιδακτικές δράσεις του Σχολείου:

• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+

• Κοινωνικό Παντοπωλείο για τους μαθητές

• Τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας

• Ταμείο αλληλοβοήθειας

• Μουσική Ομάδα

• Θεατρική Ομάδα

• Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας

• Δανειστική Βιβλιοθήκη

• Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις

• Συμμετοχή σε εκθέσεις - διαγωνισμούς

• Ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες

• Συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας

Στοιχεία Επικοινωνίας: (μετά τις 6:30 το απόγευμα)

▸ Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, Ηράκλειο ▸ Τηλέφωνο: 2810-320770 ▸ E-mail: [email protected] ▸ Web: http://www.esperino.gr

