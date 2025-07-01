4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου: Προσφέρει δωρεάν 18 ειδικότητες σπουδών για ενήλικες

Με το σύνθημα «Φοιτήστε παράλληλα με τις υποχρεώσεις σας και αλλάξτε τη ζωή σας», το 4ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου (http://www.esperino.gr) απευθύνεται σε ενήλικους εργαζόμενους ή ανέργους αποφοίτους Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό τους για μάθηση σε 18 σύγχρονες ειδικότητες σπουδών.
Η διάρκεια της φοίτησης στο 4ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου έχει μειωθεί πλέον σε 3 έτη για τους απόφοιτους Γυμνασίου, ενώ διαρκεί μόνο 2 έτη για τους Απόφοιτους Γενικού Λυκείου -που παρακολουθούν αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας- και μόνο 1 έτος για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ που επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών τους)
Οι απόφοιτοι του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ αποκτούν ταυτόχρονα:
✔ Ισότιμο Απολυτήριο Λυκείου
✔ Αναγνωρισμένο Επαγγελματικό Πτυχίο Ειδικότητας
✔ Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο
Βραδινό ωράριο φοίτησης: καθημερινά από 18:30 έως 23:00
Η προθεσμία εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος 2025-26 είναι έως και την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr
Το Σχολείο θα είναι ανοικτό τις καθημερινές, μετά τις 6:30 μ.μ., ώστε να βοηθηθούν οι μαθητές που επιθυμούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
✔ Οι ενδιαφερόμενοι για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφή τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους:
■ Τους κωδικούς TAXIS της εφορίας
■ Αποδεικτικό Σπουδών από το τελευταίο Σχολείο φοίτησής τους
■ Την αστυνομική ταυτότητά τους
■ Μία φωτογραφία
* Οι ανήλικοι μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από τον κηδεμόνα τους
➡ Και οι παλαιότεροι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μπορούν να εγγραφούν για την απόκτηση μόνο Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας, με τις ακόλουθες δυνατότητες:
✔ Απευθείας εγγραφή στην Β' τάξη σπουδών (διάρκεια φοίτησης μόνο 2 έτη)
✔ Απαλλαγή από την παρακολούθηση μαθημάτων Γενικής Παιδείας (Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Φυσική κλπ) και συμμετοχή μόνο στα μαθήματα Ειδικότητας.
✔ Απόκτηση Επαγγελματικού Πτυχίου Ειδικότητας
✔ Δυνατότητα πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο
➡ 18 Ειδικότητες Σπουδών:
✔ Τομέας Δομικών έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής"
✔ Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων"
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών"
✔ Τομέας Μηχανολογίας
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού"
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου"
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και κατασκευών"
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Οχημάτων"
✔ Τομέας Οικονομίας & Διοίκησης
▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού"
▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών"
▪ Ειδικότητα: "Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων"
✔ Τομέας Πληροφορικής & Δικτύων Υπολογιστών
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής"
▪ Ειδικότητα: "Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ"
✔ Τομέας Υγείας & Πρόνοιας & Ευεξίας
▪ Ειδικότητα: "Αισθητικής τέχνης"
▪ Ειδικότητα: "Κομμωτικής τέχνης"
▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων"
▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Νοσηλευτών"
▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Φαρμακείου"
▪ Ειδικότητα: "Βοηθός Φυσικοθεραπευτή"
Δικαίωμα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι ή άνεργοι ανεξαρτήτως ηλικίας:
■ Οι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας
■ Οι απόφοιτοι Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου
■ Οι απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (για απόκτηση πτυχίου νέας διαφορετικής ειδικότητας από αυτή που κατέχουν)
■ Οι απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α’ & Β’ Κύκλου)
■ Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.
✔ Διάρκεια φοίτησης:
►2 έτη για τους ➡ απόφοιτους Γενικού Λυκείου, που παρακολουθούν μόνο μαθήματα Ειδικότητας
►3 έτη για τους ➡ απόφοιτους Γυμνασίου
►1 έτος για τους ➡ απόφοιτους ΕΠΑΛ, που εγγράφονται σε νέα Ειδικότητα στον ίδιο Τομέα Σπουδών.
Εξωδιδακτικές δράσεις του Σχολείου:
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+
• Κοινωνικό Παντοπωλείο για τους μαθητές
• Τράπεζα εθελοντικής αιμοδοσίας
• Ταμείο αλληλοβοήθειας
• Μουσική Ομάδα
• Θεατρική Ομάδα
• Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας
• Δανειστική Βιβλιοθήκη
• Εκπαιδευτικές εκδρομές / επισκέψεις
• Συμμετοχή σε εκθέσεις - διαγωνισμούς
• Ομιλίες από σημαντικές προσωπικότητες
• Συναντήσεις με στελέχη της αγοράς εργασίας
Στοιχεία Επικοινωνίας: (μετά τις 6:30 το απόγευμα)
▸ Διεύθυνση: Ελευθερίου Σκεπετζή 31, Κηπούπολη, Ηράκλειο ▸ Τηλέφωνο: 2810-320770 ▸ E-mail: [email protected] ▸ Web: http://www.esperino.gr
