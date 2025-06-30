Ηράκλειο: Αθώα η 29χρονη μητέρα που έδωσε κατά λάθος ζελεδακια κάνναβης στα παιδιά της

Αθώα κρίθηκε σήμερα, Δευτέρα (30/6) από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, 29χρονη μητέρα η οποία έδωσε στα παιδιά της ζελεδάκια με κάνναβη, πιστεύοντας ότι ήταν παιδική λιχουδιά.

Η γυναίκα, που κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι πήρε το κουτί με τα ζελεδάκια, τα οποία βρήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου εργάζεται ως καμαριέρα, για τα παιδιά της.

Όπως είπε η ίδια, η προϊσταμένη της στην ξενοδοχειακή μονάδα, έχει δώσει στους εργαζόμενους την άδεια να παίρνουν συσκευασμένες τροφές από τα δωμάτια που καθαρίζουν όταν αναχωρούν οι ένοικοί τους. Πρόσθεσε ότι τα γράμματα στο κουτί ήταν στα αγγλικά, γλώσσα που δεν γνωρίζει κανείς στην οικογένειά της. Περιέγραψε -εμφανώς σοκαρισμένη- την κατάσταση που είδε τα παιδιά της μετά την κατανάλωση των ζελεδακίων. Όπως είπε, εκείνη δοκίμασε μισό, έφαγε και ο 14χρονος γιος της, ενώ τα περισσότερα κατανάλωσε ο μικρότερος της οικογένειας, ο 10χρονος. Όπως ανέφερε, ο μεγαλύτερος από τα αγόρια ζαλίστηκε και παραπατούσε και ο μικρότερος έκανε εμετό.

πηγή: ertnews.gr

Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμου

Κρήτη: Ξεκίνησαν οι φρεγάτες τις περιπολίες νότια του νησιού για την αποτροπή μεταναστών

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας