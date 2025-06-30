Κρήτη: Σοβαρά τραυματισμένος ο περιπατητής που έπεσε στο φαράγγι του Δικτάμου

Χωρίς τις αισθήσεις του και με πολαπλά εντοπίστηκε ο Γερμανός τουρίστας που έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια πεζοπορίας το πρωί της Δευτέρας (30/06) στο φαράγγι του Δικτάμου, στα Χανιά.

Η κινητοποίηση των Πυροσωβεστών ήταν μεγάλη και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση διάσωσης του. Οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν την πτήση ελικοπτέρου για την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο των Χανίων.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσηλευτικό ίδρυμα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο διευθυντής Γυμνασίου που διώκεται για τον βιασμό 16χρονης μαθήτριας

Κρήτη: Τον πλάκωσε η μεταλλική κατασκευή και τον σκότωσε!