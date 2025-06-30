Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης τουρίστα που έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/06) της Τετάρτης στο φαράγγι Δικτάμου, στα Χανιά όταν τουρίστας φέρεται να έπεσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Η επιχείρηση διάσωσης του βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έφτασαν διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στήνοντας επιχείρηση προσέγγισης και διάσωσής του.

Σε σημείο έκτος του φαραγγιού, όπου θα μεταφερθεί ο τραυματίας τουρίστας, αναμένει πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

