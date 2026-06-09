Ηράκλειο: Απεργία εργαζομένων στην Έρευνα - Συγκέντρωση στην Πλατεία Δασκαλογιάννη

Η υποβάθμιση της έρευνας και της δημόσιας παιδείας έχει φτάσει σε οριακό σημείο με τους φορείς των εργαζομένων στην Έρευνα να καλούν σε μαζική απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Δασκαλογιάννη

.

Σε σχετική ανακοίνωση των σωματείων αναφέρεται:

Οι φορείς εργαζομένων στην Έρευνα καλούμε σε απεργιακή κινιτοποίηση Τετάρτη 10/6 11:00 Πλατεία Δασκαλογιάννη.

Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από χρόνια υποχρηματοδότηση, σοβαρές ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, ελαστικές και επισφαλείς σχέσεις εργασίας, άνισα εργασιακά καθεστώτα, υποαμειβόμενη ή απλήρωτη εργασία, καθώς και από προβλήματα στη λειτουργία και συντήρηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών υποδομών.

Ταυτόχρονα, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη στροφή της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τις ανάγκες της πολεμικής βιομηχανίας, των στρατιωτικών σχεδιασμών και των λεγόμενων «διττών τεχνολογιών». Η επιστημονική γνώση, οι υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό των ιδρυμάτων πρέπει να υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες, τη βασική έρευνα, τη διδασκαλία, την υγεία, το περιβάλλον, την πρόληψη φυσικών καταστροφών και τη βελτίωση της ζωής του λαού — όχι τον πόλεμο, την καταστολή και την κερδοφορία της πολεμικής βιομηχανίας.

Με βάση τα παραπάνω, ζητάμε από τις Διοικήσεις των Ερευνητικών Κέντρων και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να λάβουν σαφή θέση και να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες. Όπου τα αιτήματα απαιτούν κρατική χρηματοδότηση ή νομοθετικές ρυθμίσεις, οι διοικήσεις οφείλουν να τα στηρίξουν δημόσια και να τα διεκδικήσουν θεσμικά από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Αιτούμαστε:

Απεμπλοκή των ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστημίων από την πολεμική βιομηχανία. Όχι στην έρευνα για πολεμικούς σκοπούς. Έρευνα για τις κοινωνικές ανάγκες και όχι για τον πόλεμο.



Καμία εμπλοκή ελληνικών ιδρυμάτων και φορέων έρευνας με Ισραηλινά συμφέροντα και ιδρύματα.



Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την έρευνα και τη διδασκαλία που να καλύπτει τις πραγματικές



ανάγκες των ΕΚ και των ΑΕΙ.



Άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό.



Κατάργηση των ελαστικών, υποαμοιβόμενων και ανασφάλιστων σχέσεων εργασίας. Καμία απόλυση



εργαζομένων.

Μισθός, ωράριο, ασφάλιση μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες στην έρευνα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και πλήρης προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην έρευνα και τη διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις και χωρίς εργασιακή ομηρία.

Άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας, γονικές άδειες με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακών σχέσεων.

Ενιαία δημόσια διοίκηση της έρευνας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπό την ομπρέλα του Υπουργείου



Παιδείας, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή αυτονομία και στις ανάγκες των ιδρυμάτων.

Κατάργηση των γραφειοκρατικών στρεβλώσεων και διοικητικών παθογενειών που εμποδίζουν την έρευνα με ταυτόχρονη απλοποίηση διαδικασιών, διαφάνεια και λογοδοσία στη διαχείριση των πόρων.

Η έρευνα και η εκπαίδευση πρέπει να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι τα συμφέροντα της αγοράς και του πολέμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπόθεση Χαμάς στην Κρήτη: Οι «χρυσές» παραγγελίες του 37χρονου και οι έρευνες για δύο ακόμη άτομα

Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

Ιράν και Ισραήλ “παγώνουν” τις εκατέρωθεν επιθέσεις - Παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ