Ιεράπετρα: Ανατριχιαστικό βίντεο με καμένο ζώο - Προσοχή, σκληρές εικόνες

Τεράστιο είναι το πλήγμα σε ιδιοκτησίες και καλλιέργιες αλλά και στο φυσικό περιβάλλον λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην Ιεράπετρα.

Η μεγάλη φωτιά δεν προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές και απώλεια πολύτιμων φυσικών πόρων, αλλά άφησε πίσω της και ένα σκληρό αποτύπωμα στις ζωές αθώων πλασμάτων.

Στη δημοσιότητα έδωσε ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημοτικής Ασυνομίας Ιεράπετρας, Γιάννης Γαϊτανάκης, ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας σκύλος που βρήκε μαρτυρικό θάνατο μέσα στις φλόγες αφού δεν είχε καμία έξοδο διαφυγής καθώς ήταν δεμένος.

Προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τραμπ-Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία μετά το μπλόκο στην αμερικανική βοήθεια

Κρήτη - Καλοκαίρι 2025: Σημαντική μείωση στα τροχαία – Τι λέει ο Γιάννης Λιονάκης