Τραμπ-Ζελένσκι: Τηλεφωνική επικοινωνία μετά το μπλόκο στην αμερικανική βοήθεια

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα (4/7) το απόγευμα, με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την απόφαση της Ουάσιγκτον για αναστολή της αποστολής πυραύλων Patriot και άλλων κρίσιμων όπλων λόγω χαμηλών αποθεμάτων.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας στην συνομιλία που είχε σήμερα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συμφώνησαν να συνεργασθούν για την ενίσχυση της ικανότητας του Κιέβου «να υπερασπισθεί τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι συζήτησε το ζήτημα της από κοινού αμυντικής παραγωγής όπως και τις από κοινού αγορές και επενδύσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios Τραμπ και Ζελένσκι συζήτησαν και για την κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, έκανε λόγο για μια «σημαντική συνομιλία μεταξύ προέδρων».

Ο Τραμπ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε δηλώσει εμφατικά ότι ο Πούτιν «επιδιώκει να διευθετήσει» τον πόλεμο στην Ουκρανία, επεσήμανε χθες Πέμπτη έπειτα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του ότι είναι «απογοητευμένος», εκτιμώντας ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

