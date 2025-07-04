Γάζα: «Απάντηση της Χαμάς εντός 24ωρου», λέει ο Τραμπ - Εγγυήσεις για μόνιμη εκεχειρία ζητούν οι Παλαιστίνιοι

O Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Χαμάς θα απαντήσει εντός ενός 24ωρου στην πρόταση κατάπαυσης πυρός στη Γάζα για 60 ημέρες.

Η πρόταση που φέρεται να έχει την έγκριση του Νετανιάχου ο οποίος θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον τις επόμενες ημέρες, προβλέπει την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων που παραμένουν στη ζωή και την παράδοση σορών σε διαφορετικές φάσεις εντός 60 ημερών.

Χωρίς να έχει κάνει επίσημες δηλώσεις για το εάν συμφωνεί ή όχι με το σχέδιο της εκεχειρίας, όπως έχει πει ο Τραμπ, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε χθες ότι θα φέρει πίσω όλους τους ομήρους.

Η Χαμάς που καταδικάζει την κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα – μόνο την Πέμπτη οι νεκροί ανήλθαν σε τουλάχιστον 101- έχει δηλώσει ότι εξετάσει «προτάσεις» για κατάπαυση πυρός και ότι «διαβουλεύεται» με άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις για να δώσει την απάντησή της.

Πηγή προσκείμενη στην οργάνωση δήλωσε την Πέμπτη ότι η Χαμάς ζητά εγγυήσεις ότι η νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου και δεν θα επαναληφθεί το σενάριο της προηγούμενης εκεχειρίας που παραβιάστηκε από το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους είπε ότι «πάνω απ’ όλα θέλω οι κάτοικοι της Γάζας να είναι ασφαλείς. Έχουν περάσει κόλαση».

Οι προσπάθειες για μια εκεχειρία στη Γάζα ενισχύθηκαν μετά την κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν

Με αυτό τον τρόπο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θέλει ακόμη οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου, όπως είχε πει τον Φεβρουάριο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Οι προσπάθειες για μια εκεχειρία στη Γάζα ενισχύθηκαν μετά την κατάπαυση πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, με την αμερικανική διοίκηση να πιέζει για την προώθηση της συνέχειας των Συμφωνιών του Αβραάμ, τη συνέχεια δηλαδή της εξομάλυνσης των σχέσεων των αραβικών καθεστώτων με το Τελ Αβίβ μέσα από μία κατάπαυση πυρός στη Γάζα.

