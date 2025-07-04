Η Μόσχα βομβάρδισε το Κίεβο μετά την απογοητευτική συνομιλία Τραμπ-Πούτιν

Η Ρωσία βομβάρδισε το Κίεβο σε μια ολονύχτια επίθεση με drones, τραυματίζοντας τουλάχιστον 23 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές και καίγοντας κτίρια και οχήματα σε όλη την πόλη, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι Αρχές της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Αντιαεροπορικοί συναγερμοί ήχησαν για περισσότερο από οκτώ ώρες μέσα στη νύχτα, αφού η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 539 drones και 11 πυραύλους με στόχο το ουκρανικό έδαφος, ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

«Ο κύριος στόχος των πληγμάτων ήταν η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, η πόλη του Κιέβου!», ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία σε ανάρτησή της στο Telegram.

14 από τους τραυματίες νοσηλεύονται, δήλωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο. Ζημιές καταγράφηκαν σε έξι από τις 10 περιφέρειες του Κιέβου και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείπερου, που διατρέχει την πόλη, και συντρίμμια από drones προκάλεσαν πυρκαγιά σε ιατρική εγκατάσταση στην περιφέρεια Χολοσιίφσκι, δήλωσε ο Κλίτσκο.

Η Ουκρανία βομβάρδισε και εξουδετέρωσε τον αναπληρωτή αρχηγό του ρωσικού ναυτικού στο Κουρσκ

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πιο πρόσφατες σε μια σειρά ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Κιέβου, τα οποία έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες και σηματοδότησαν μερικές από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του πολέμου σ' αυτή την πόλη των τριών εκατομμυρίων κατοίκων, όπως αναφέρει το Reuters.

Τραμπ: «Απογοητευμένος» από την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένος» από την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χθες, και ότι «δεν σημειώθηκε καμιά απολύτως πρόοδος» στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης πυρός με την Ουκρανία, ενώ το Κρεμλίνο επανέλαβε ότι η Μόσχα θα εξακολουθήσει να επιμένει ότι πρέπει να επιλυθούν «οι ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης.

President Trump on call with Putin: "I didn't make any progress with him today at all." pic.twitter.com/02rcktkB2p — CSPAN (@cspan) July 3, 2025

Η απόφαση της Ουάσινγκτον, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, να μην πραγματοποιήσει μερικές αποστολές όπλων - κρίσιμης σημασίας προς την Ουκρανία - οδήγησε το Κίεβο να «προειδοποιήσει» ότι η κίνηση αυτή θα εξασθενήσει την ικανότητά του να αμύνεται έναντι των ενισχυμένων αεροπορικών επιδρομών και της προώθησης των ρωσικών στρατευμάτων στο πεδίο της μάχης. Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε χθες, πως ελπίζει να μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για την προμήθεια αμερικανικών όπλων.

Ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές

Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Ουκρανίας, Ukrzaliznytsia, η μεγαλύτερη υπηρεσία μεταφορών της χώρας, ανέφερε μέσω του Telegram ότι η επίθεση στο Κίεβο προκάλεσε ζημιές σε σιδηροδρομικές υποδομές στην πόλη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εκτραπούν επιβατικές αμαξοστοιχίες και να προκληθούν καθυστερήσεις.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως άκουσαν σειρά εκρήξεων και συνεχείς πυρά κατά την διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, καθώς μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας προσπαθούσαν να καταρρίψουν drones.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να βρουν καταφύγιο, πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες μέσα στο σκοτάδι και κατεστραμμένα κτίρια με σπασμένα παράθυρα ή που έχουν καταρρεύσει.

Image

Διασώστες προσπαθούν να σβήσουν μια πυρκαγιά μετά από ρωσική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου, Ουκρανία, Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2025.

Ουκρανική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης μέσω AP

Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κατέστρεψε 478 από τα αεροπορικά όπλα που εξαπέλυσε στη διάρκεια τη νύχτας η Ρωσία. Εχθρικά αεροπορικά πλήγματα καταγράφηκαν σε οκτώ τοποθεσίες σε όλη τη χώρα με εννέα πυραύλους και 63 drones, πρόσθεσε.

Αργά χθες το βράδυ, ρωσικός βομβαρδισμός στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους μέσα και κοντά στην ανατολική ουκρανική πόλη Ποκρόφσκ, που εδώ και μήνες αποτελεί στόχο ρωσικής επίθεσης, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανία.

Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους. Ωστόσο, χιλιάδες άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Ουκρανοί.

