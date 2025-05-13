Η Περιφέρεια Κρήτης στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «TUTTOFOOD 2025» του Μιλάνου

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε για πρώτη φορά στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «TUTTOFOOD 2025», που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Fiera Milano στην Ιταλία. Η παρουσία της Περιφέρειας εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και στήριξης της επιχειρηματικότητας του αγροδιατροφικού τομέα.

Η TUTTOFOOD 2025 συγκέντρωσε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα τροφίμων και ποτών, τόσο από την Ιταλία όσο και από το εξωτερικό, με 4.700 επιχειρήσεις να εκθέτουν σε 10 θεματικές αίθουσες καταλαμβάνοντας περισσότερα από 150.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου. Παράλληλα, περισσότεροι από 3.000 κορυφαίοι διεθνείς αγοραστές και 90.000 επισκέπτες, επαγγελματίες του κλάδου και δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο παραβρέθηκαν στην φετινή διοργάνωση.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο της Περιφέρειας προσέλκυσε το ενδιαφέρον επισκεπτών, αγοραστών και συνεργατών από την διεθνή αγορά. Ιδιαίτερη τιμή αποτέλεσε η επίσκεψη της Betty Larda Προϊσταμένης του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Μιλάνο καθώς και της Ευφροσύνης Μητά, Γενικής Σύμβουλου Ο.Ε.Υ. Β΄, οι οποίες εξέφρασαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες προώθησης των κρητικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Στο περίπτερο της η Περιφέρεια Κρήτης φιλοξένησε επιχειρήσεις του νησιού, που παρουσίασαν προϊόντα υψηλής ποιότητας και καινοτομίας, δίνοντας τους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν σημαντικές επαφές με επαγγελματίες του χώρου, να ενισχύσουν το εξαγωγικό τους προφίλ και να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες από τη διεθνή αγορά.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης δήλωσε: «Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την ανάδειξη των εξαιρετικών προϊόντων της περιοχής σε διεθνές επίπεδο. Τα προϊόντα μας είναι ποιοτικά εμείς τους δίνουμε ταυτότητα για να ταξιδεύουν σε νέες αγορές. Είναι μία οργανωμένη και συνεχή προσπάθεια και είναι πάντα προς όφελος των παραγωγών να κερδίζουν την προστιθέμενη αξία από την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας».

Το περίπτερο της Περιφέρειας υποστήριξε η Μαρία Γιαμπαζολιά, Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης και η Κατερίνα Ξυδάκη υπάλληλος του Τμήματος Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της ίδιας Δ/νσης, οι οποίες ενημέρωσαν τους επισκέπτες τόσο για τις δράσεις της Περιφέρειας στον αγροδιατροφικό τομέα όσο και για τα οφέλη της Κρητικής Διατροφής.

Η εν λόγω δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

