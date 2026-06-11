Hράκλειο: Γιατί ματαιώθηκε η αποψινή παράσταση «Άσπρα Άλογα» στο Πολιτιστικό

Η προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη θεατρική παράσταση «Άσπρα Άλογα» του Ερρίκου Ίψεν, σε συμπαραγωγή του ΠΣΚΗ και του ΔΗΠΕΘΕΚ μάθαμε ότι ματαιώνεται. Ωστόσο δεν είναι ασυνήθιστο να συμβαίνουν και έκτακτα γεγονότα που επιβάλλουν μια ματαίωση. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι μέλος του θιάσου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, οπότε όπως είναι φυσικό η παράσταση δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί. Σύμφωνα πάντως με την ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου οι 327 θεατές που είχαν προμηθευτεί εισιτήριο μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 11/6, μπορούν:

Να μεταφέρουν το εισιτήριό τους για την τρίτη παράσταση της Παρασκευής 12/6, με βάση τη διαθεσιμότητα των θέσεων, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με την Ticket Services στο 2107234567, από τις 09:00 έως τις 17:00 την Παρασκευή 12/6.

Να ακυρώσουν το εισιτήριό τους και να λάβουν επιστροφή του αντιτίμου, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχαν πραγματοποιήσει την αγορά του.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Βαριές διώξεις για ανθρωποκτονία και ηθική αυτουργία στους τρεις για τον θάνατο του Δασκαλάκη

Ηράκλειο: Σε τεντωμένο σχοινί για το Μεταναστευτικό - Την Παρασκευή οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου