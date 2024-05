Χερσόνησος: Ημέρες ποδηλάτου για μικρούς και μεγάλους

Ποδηλατάδα για μικρούς και μεγάλους προγραμματίζει ο Δήμος Χερσονήσου, την Δευτέρα 3 Ιουνίου και ώρα 17:00, στην ενδοχώρα του Δήμου και συγκεκριμένα στην είσοδο του φράγματος Αποσελέμη από την πλευρά του οικισμού Αβδού της Δ.Ε. Χερσονήσου https://maps.app.goo.gl/FVEUEnT5U3q4b4yt6 στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας ποδηλάτου αλλά και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2024 (EUSEW) που φέτος έχει ως θέμα: «Λύσεις μηδενικών καθαρών εκπομπών ενέργειας για μια ανταγωνιστική Ευρώπη».

Με αφετηρία τον κόμβο των οικισμών Αβδού - Σφεντύλι (ανατολική είσοδος του παραλίμνιου δρόμου του φράγματος Αποσελέμη), οι ποδηλάτες θα διασχίσουν την παραλίμνια αγροτική οδό μέχρι το ύψος του οικισμού Σφεντύλι, όπου θα σταθμεύσουν για ολιγόλεπτη ανάπαυλα. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το ημιβυθισμένο χωριό Σφεντύλι, για να επιστρέψουν στη συνέχεια και πάλι στο σημείο εκκίνησης, όπου θα είναι και το σημείο τερματισμού (συνολικά περίπου 5 χλμ).

Μετά την ολοκλήρωση της ποδηλατάδας θα απονεμηθούν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής στους συμμετέχοντες και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση τριών (3) ποδηλάτων μεταξύ των συμμετεχόντων, ώστε να επισφραγιστεί η πρόθεση του Δήμου Χερσονήσου να ενισχύσει τη χρήση εναλλακτικών και βιώσιμων μορφών μεταφοράς στο πλαίσιο μιας υγιούς ενεργειακής μετάβασης της χώρας μας ως μέλος της ΕΕ και τη διάχυση του μηνύματος ότι ο Δήμος Χερσονήσου αποτελεί Bike Friendly Δήμο, που στηρίζει και ενισχύει εμπράκτως όλες τις δράσεις με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Η ως άνω δράση, με τίτλο «Countryside Bike Ride along the Aposelemi dam in Hersonissos Municipality» έχει δημοσιευτεί και στο επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης EUSEW, στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW) 2024.

Απώτερος στόχος είναι η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα της οικολογικής μετακίνησης, η ενίσχυση της συνήθειας χρήσης ποδηλάτου στην καθημερινότητα των δημοτών, η αύξηση του αριθμού των χρηστών ποδηλάτου στους δρόμους του Δήμου, η στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, αλλά και η καθιέρωση παρόμοιων δράσεων ως καλή πρακτική του Δήμου Χερσονήσου στο πλαίσιο της αειφόρου και βιώσιμης πολιτικής που εφαρμόζει στους τομείς ενέργειας και περιβάλλοντος, σε πλήρη εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Γενικές Πληροφορίες προς τους συμμετέχοντες:

Η οργανωτική ομάδα εργασίας που συντονίζει τη δράση ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι θα συμμετέχουν με δικά τους ποδήλατα, ενώ πρέπει να δηλώσουν νωρίτερα την συμμετοχή τους στην ποδηλατάδα, ηλεκτρονικά μέσω του link #Φόρμα Συμμετοχής#, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο για τους ίδιους ή τους ανήλικους που θα συνοδεύουν στην δράση.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους συμμετοχής (δήλωση συμμετοχής κτλ), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου http://www.hersonissos.gr/ ή, μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Χερσονήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

