Φραγκίσκος Παρασύρης: Η πικρή αλήθεια για το Παγκρήτιο Στάδιο δια υπογραφής Βρούτση

Αρνήθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός υπεύθυνος για τον Αθλητισμό, να δεσμευτεί ότι θα υλοποιηθεί η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία σε ετήσια βάση το Υπουργείο θα χρηματοδοτεί με 300.000 € τον Δήμο Ηρακλείου για τη συντήρησή του Παγκρητίου Σταδίου.

Την ίδια στιγμή στην απάντησή του προς τον Φραγκίσκο Παρασύρη, Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δεν απαντά καν στο ερώτημα αν σκοπεύει να προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση για τα απαραίτητα έργα συντήρησης του Παγκρητίου.

Στην ίδια απάντηση τα μοναδικά έργα για το Παγκρήτιο Στάδιο είναι η μελέτη προσθήκης νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος συνολικής δαπάνης 1.002.107 €, χωρίς να έχει συμβασιοποιηθεί, ενώ παρατηρείται υπέρβαση της προθεσμίας και η μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑμεΑ δαπάνης 88.736, η οποία, επίσης, δεν έχει συμβασιοποιηθεί με υπέρβαση προθεσμίας.

«Ύστερα από ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων μεταξύ Βουλευτών της Ν.Δ. η απάντηση του κ. Βρούτση για το Παγκρήτιο είναι αποστομωτική. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει να περιμένει τίποτα περισσότερο, καθώς ο αρμόδιος Υπουργός στην απάντησή του είναι ξεκάθαρος. Καμία χρηματοδότηση για τη συντήρηση του Παγκρητίου δεν έχει δεσμευτεί τα τελευταία χρόνια και ούτε υπάρχει κάποιος σχεδιασμός πάνω στο τραπέζι», δήλωσε ο Φραγκίσκος Παρασύρης.

