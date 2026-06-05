Έργα ύδρευσης στο Ηράκλειο: Κλειστές για μία εβδομάδα βασικές οδικές αρτηρίες

Κυκλοφοριακές αλλαγές φέρνουν από τη Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο Ηράκλειο.

Από τις 8 Ιουνίου και για περίπου μία εβδομάδα θα παραμείνουν κλειστές η οδός Μηνά Γεωργιάδη, από την Παρασκευοπούλου έως τη Σκλαβοκάμπου, καθώς και τμήμα της οδού Σκλαβοκάμπου έως τη Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Παράλληλα, από τις 9 Ιουνίου θα ξεκινήσουν εργασίες στο ρεύμα καθόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας, από τη διασταύρωση με την οδό Καλαμά έως την οδό Παπανδρέου, με το συγκεκριμένο τμήμα να παραμένει κλειστό για περίπου μία εβδομάδα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Δημοκρατίας θα διεξάγεται κανονικά . Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο έργο αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης, με στόχο τον περιορισμό των διαρροών και την προστασία των υδάτινων πόρων.

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