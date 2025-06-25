Επέκταση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου

Σε νέα επέκταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καλύπτοντας πλέον και τα μικρά νησιά με έως 3.100 κατοίκους σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και στην Κρήτη.

Στήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας με χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανακοίνωσε τη γεωγραφική διεύρυνση του Ταμείου στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Η επέκταση του Ταμείου αφορά μικρά νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους και έρχεται να συμπληρώσει τις υφιστάμενες δράσεις των κρατικών ενισχύσεων «Επιχειρώ στη Νήσο», ενδυναμώνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε ρευστότητα και κεφάλαια κίνησης.

Χρηματοδοτικό εργαλείο με επενδυτικά δάνεια και εγγυήσεις

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης με συνολικούς πόρους 70 εκατ. ευρώ. Μέσω του Ταμείου παρέχονται επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης, είτε με συγχρηματοδότηση είτε με την παροχή εγγυήσεων.

Παπαθανάσης: «Στήριξη κοινωνίας και τοπικών κοινωνιών»

Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης, η επέκταση της δράσης συμβάλλει στην αποτροπή της εγκατάλειψης των μικρών νησιών, διατηρώντας τη δυναμική τους και ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική συνοχή:

«Η βιώσιμη ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών με τη συμμετοχή όλων των πολιτών είναι βασική προτεραιότητα. Το μερίδιο της ανάπτυξης οφείλει να αφορά το σύνολο της κοινωνίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

