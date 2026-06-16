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ΚΡΗΤΗ
Δήμος Πλατανιά: Σεμινάριο για την ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου «Κρήτη»
Ελαιόλαδο
clock 16:53 | 16/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Πλατανιά και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά (Κ.Ε.ΔΗ.Π.), σε συνεργασία με την ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργανώνουν εκπαιδευτική δράση για ελαιοπαραγωγούς με θέμα: «Η ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti”: Ορθές πρακτικές από το χωράφι ως την τυποποίηση».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30, στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βουβών.

αφισα

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