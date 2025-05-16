Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου: To ''αντίο'' στον Γιάννη Τζεδάκι

Με τον δικό του τρόπο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αποχαιρετά τον σπουδαίο αρχαιολόγο, Γιάννη Τζεδάκι. Αναλυτικά η συλλυπητήρια ανακοίνωση:

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αποχαιρετά με θλίψη τον σημαντικό αρχαιολόγο και άνθρωπο Γιάννη Τζεδάκι, ο οποίος αποτέλεσε ένα μεγάλο κεφάλαιο της αρχαιολογικής έρευνας της Κρήτης και υπήρξε Προϊστάμενος της ΚΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου (1978-1979).

Διετέλεσε, επίσης, Προϊστάμενος στις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δυτικής Κρήτης, Κυκλάδων, Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Οργάνωσε πλήθος περιοδικών εκθέσεων στο εξωτερικό για την προβολή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ίδρυσε το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και το Κέντρο Λίθου. Υπήρξε Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων Αρχαιολογίας και Ιστορίας (ICMAH, ICOM) και συνιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM).

Μερικές από τις πολυάριθμες ανασκαφές που είχε οργανώσει ήταν στο αρχαίο νεκροταφείο των Αρμένων Ρεθύμνου, το μεγαλύτερο ανασκαμμένο μινωικό νεκροταφείο της Κρήτης, στο προϊστορικό σπήλαιο Γερανίου Ρεθύμνου, στο μινωικό οικισμό Αποδούλου Αμαρίου και τη μινωική έπαυλη Νεροκούρου Χανίων.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το θεμελιώδες έργο του που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία.

Απευθύνουμε ειλικρινά συλλυπητήρια στα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους.

