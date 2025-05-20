Απομένουν λίγες μέρες για το Παζάρι Ανταλλαγής Προϊόντων της ΔΕΔΙΣΑ - Μην το ξεχάσετε!

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει! Η Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)], διοργανώνει Παζάρι Ανταλλαγής Προϊόντων και σας καλεί να προσφέρετε αντικείμενα που δεν χρειάζεστε πια, δίνοντάς τους «δεύτερη ζωή».
Αντικείμενα που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, όπως:
· Διακοσμητικά Αντικείμενα
· Αξεσουάρ και Κοσμήματα
· Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές
· CD, DVD, Βιντεοπαιχνίδια
· Παιχνίδια
· Βιβλία, Περιοδικά κ.λπ.
· Γραφική Ύλη
· Είδη Ένδυσης και Υπόδησης
· Λευκά Είδη
· Αξεσουάρ Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας
· Λοιπά προϊόντα
…μπορούν να βρουν νέο σπίτι και να προσφέρουν χαρά σε άλλους, ενώ παράλληλα συμβάλουμε όλοι μαζί στη μείωση των απορριμμάτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η διαδικασία είναι απλή:
Καλέστε στο 28210 91888 (εσωτ. 717), καθημερινά από 08:15 έως 15:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), για να δηλώσετε τα προϊόντα που θέλετε να προσφέρετε και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες.
Σημείωση: Σε περιπτώσεις ογκωδών αντικειμένων, κατόπιν συνεννόησης, υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης φωτογραφίας για έκθεση στον πάγκο του παζαριού.
Μπορείτε να προσφέρετε τα προϊόντα σας έως και τις 4 Ιουνίου. Προλαβαίνετε ακόμα!
Μικρές πράξεις, μεγάλες αλλαγές!
