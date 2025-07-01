Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να μην πληρώσει η μικρομεσαία αγροτιά τις κομπίνες των απατεώνων

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων με ανακοίνωση του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζει ότι δεν θα ανεχτεί ''τα πρόστιμα για τις εγκληματικές ενέργειες ορισμένων απατεώνων να τις πληρώσουμε εμείς οι βιοπαλαιστές αγρότες – κτηνοτρόφοι , που πραγματικά δίνουμε μια αδυσώπητη και σκληρή μάχη επιβίωσης που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη.''.

Αναλυτικα η ανακοίνωση:

''Ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων , όπως και το αγροτικό κίνημα που παλεύει για την επιβίωση του , δεν «έπεσε» από τα σύννεφα μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις σκανδάλων που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ , αλλά αντίθετα επιβεβαιώνουν τα όσα μέσα από τους αγώνες μας αποκαλύπταμε και καταδικάζαμε ως αγροτικό κίνημα όλα τα προηγούμενα χρόνια, που αφορούσε στην διασπάθιση τεράστιων ποσών από τις επιδοτήσεις τα οποία είτε κατέληγαν δια της «πλαγίας» οδού σε μεγάλες εκμεταλλευτικές εταιρείες είτε στις τσέπες διάφορων τοπικών κομματαρχών , συγγενών και φίλων τους και φυσικά για μαζική εξαγορά ψήφων .

Είναι τα ίδια λαμόγια που δυσφημούσαν τους δίκαιους αγώνες μας , που εμφανίζονταν ως υπέρμαχοι της καταστολής των κινητοποιήσεών μας και φυσικά από τους κύριους ενορχηστρωτές τής προσπάθειας να διασπαστεί το αγροτικό κίνημα αξιοποιώντας διάφορους βαλτούς και ξεπουλημένους παρατρεχάμενους. Προσπάθεια που βέβαια αναχαιτίστηκε από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα μέσα από σκληρούς αγώνες. Για τη μικρομεσαία αγροτιά είναι τώρα μια ευκαιρία να βγάλει τα συμπεράσματα της : για το ποιος είναι ποιος, ποιος είναι μαζί μας και ποιος είναι απέναντί μας .

Δεν πρέπει όμως σε καμιά περίπτωση να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος . Και το δάσος δεν είναι άλλο από την ΕΕ και το δημιούργημα – έκτρωμα της την ΚΑΠ , που άνοιξε τον δρόμο και έδωσε τη δυνατότητα να γίνονται όλες αυτές οι κλοπές εις βάρος μας . Είναι η ΚΑΠ της ΕΕ η οποία αποσύνδεσε τις επιδοτήσεις από την παραγωγή , είναι η ΚΑΠ το βασικό εργαλείο ξεκληρίσματος των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, ο κύριος μηχανισμός συγκέντρωσης της γης

και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια , ο βασικός μοχλός που μας οδηγεί μακριά από τα χωράφια και την παραγωγή μας.

Ως αγροτικό κίνημα δηλώνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τις συνέπειες και τα πρόστιμα για τις εγκληματικές ενέργειες ορισμένων απατεώνων να τις πληρώσουμε εμείς οι βιοπαλαιστές αγρότες – κτηνοτρόφοι , που πραγματικά δίνουμε μια αδυσώπητη και σκληρή μάχη επιβίωσης που μέρα με τη μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Είναι γελασμένοι όσοι προωθούν αυτή την πρόταση και κυρίως η κυβέρνηση που την πλασάρει ως λύση. Να πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Εμείς ως αγροτικό κίνημα, με τον οργανωμένο και μαζικό αγώνας μας δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα πάγια και δίκαια αιτήματα μας , όπως η σύνδεση τής πραγματικής παραγωγής στους πραγματικούς αγρότες – κτηνοτρόφους παραγωγούς με τις επιδοτήσεις , για μείωση του κόστους παραγωγής, κατώτατες εγγυημένες τιμές και αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών.

Γι' αυτόν τον λόγο είναι μονόδρομος ο αγώνας μας και η συσπείρωση μας στους οργανωμένους Αγροτικούς Συλλόγους και Ομοσπονδίες μας , ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε "ανάσες" επιβίωσης, μιας και είμαστε και οι πιο ευάλωτοι στον ανταγωνισμό των μεγάλων αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά και των κάθε λογής απατεώνων – με ή χωρίς εισαγωγικά .''

