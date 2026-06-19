Αγανακτισμένοι με Άδωνι Γεωργιάδη αλλά και ΠΟΕΔΗΝ οι υγειονομικοί για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά

Αγανακτισμένοι είναι οι υγειονομικοί αναφορικά με την στάση του υπουργού Υγείας στο αίτημα να ενταχθεί ο κλάδος στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι πρόεδροι Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ και το Βενιζέλειο Δημήτρης Βρύσαλης και Δημήτρης Φλυτζανής, σε συνάντηση που είχαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ζήτησαν να ενταχθεί το σύνολο των ειδικοτήτων του ΕΣΥ που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες στα ΒΑΕ, με μείωση των ορίων συνταξιοδότησης και του ωραρίου εργασίας και να πληρώσει το κράτος την αναγνώριση των ενσήμων αναδρομικά, ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν 5 έτη νωρίτερα με πλήρη σύνταξη.

Η απάντηση του υπουργού ήταν ότι θα νομοθετήσει την «εθελοντική» παραμονή στη δουλειά των νοσηλευτών μέχρι τα 70 έτη. «Πρόκειται για την μεγαλύτερη υποκρισία» λένε οι εργαζόμενοι τονίζοντας:

Από τη μία ο Α. Γεωργιάδης καυχιέται για τη δήθεν «καλύτερη κυβέρνηση που ικανοποίησε ένα αίτημα 25 χρόνων» αναγνωρίζοντας έστω στα λόγια ότι οι νοσηλευτές δικαιούνται να ενταχθούν στα ΒΑΕ και από την άλλη αυτοί ακριβώς οι εργαζόμενοι θέλει να δουλεύουν μέχρι τα 70.

Ο υπουργός Υγείας ομολόγησε, υπογραμμίζουν, ότι το νομοσχέδιο «είναι συμβολικό». Παραδέχτηκε πως είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές δε θα κάνουν χρήση των ΒΑΕ.

Με βάση το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, άλλωστε, οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στα ΒΑΕ, μετά από δεκάδες χρόνια εργασίας, θα κληθούν να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

«Η κυβέρνηση λοιπόν όχι απλά δεν έχει στόχο να προστατέψει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στα νοσοκομεία, μειώνοντας τα όρια συνταξιοδότησης, αλλά σκοπεύει να τους καταδικάσει σε δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, αφού οι συντάξιμες αποδοχές δεν είναι ικανές να καλύψουν τις ανάγκες τους» τονίζουν.

«Καταγγέλλουμε ,καταλήγουν,την πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, που ήταν παρόντες στη συνάντηση και στη δήλωση του υπουργού για εργασία των νοσηλευτών μέχρι τα 70, δεν είπαν κουβέντα.

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