Viral η υποδοχή του Τραμπ στο Άμπου Ντάμπι με τις γυναίκες που ανέμιζαν τα μαλλιά τους (βίντεο)

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Πέμπτη 15/5 με μια εντυπωσιακή τελετή, όπου δεκάδες γυναίκες ανέμιζαν τα μαλλιά τους δεξιά κι αριστερά.

«Τι πανέμορφη πόλη! Την αγαπώ!» δήλωσε με ενθουσιασμό ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους, μετά την υποδοχή του στο Qasr Al Watan, το προεδρικό παλάτι του Άμπου Ντάμπι.

Κατά την επίσημη παρουσίαση της Al-Ayyala, μιας παραδοσιακής τελετουργίας των ΗΑΕ, ο Τραμπ περπάτησε ανάμεσα σε σειρές από δεκάδες γυναίκες με μακριά, σκούρα μαλλιά και λευκές ρόμπες.

Οι γυναίκες κινούνταν συγχρονισμένα, τινάζοντας τα μαλλιά τους στον αέρα, ενώ πίσω τους άνδρες χτυπούσαν τύμπανα και τραγουδούσαν. Μερικοί κρατούσαν αντικείμενα σαν σπαθιά, κάνοντας την ατμόσφαιρα ακόμη πιο θεατρική.

Σύμφωνα με την UNESCO, η Al-Ayyala είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που περιλαμβάνει «ποιητική απαγγελία, μουσική και χορό, και αναπαριστά σκηνές μάχης». Οι γυναίκες, φορώντας παραδοσιακές φορεσιές, τινάζουν τα μαλλιά τους μπρος-πίσω, στο πλαίσιο της παράστασης.

Η Al-Ayyala αποτελεί μέρος των εθίμων σε γάμους και εορταστικές περιστάσεις στα ΗΑΕ και στο Ομάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με χώρες όπως το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν υποχρεώνουν τις γυναίκες δια νόμου να καλύπτουν τα μαλλιά τους.

