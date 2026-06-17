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ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο της μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

Τουρκία
clock 19:27 | 17/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Γλέντι στη μέση του δρόμου, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, έστησε μία γυναίκα μαζί με συγγενείς της, μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της.

Νταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της, μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν τον χορό, γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της, με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά.

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