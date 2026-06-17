Τουρκία: Γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο της μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

Γλέντι στη μέση του δρόμου, μπροστά από το Δικαστικό Μέγαρο του Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας, έστησε μία γυναίκα μαζί με συγγενείς της, μετά την απόφαση που έβαζε τέλος στον 24χρονο γάμο της.

Νταούλια, γκάιντες άρχισαν να ηχούν, ενώ η γυναίκα που δεν έκρυβε τη χαρά της, μαζί με συγγενείς ξεκίνησαν τον χορό, γιορτάζοντας τη δικαστική απόφαση που της έδινε το διαζύγιο από τον σύζυγό της, με τον κόσμο να καταγράφει το απίθανο σκηνικό στα κινητά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Al Arabiya: Αυτό είναι το προσχέδιο 14 σημείων του μνημονίου συνεργασίας ΗΠΑ – Ιράν

«Φρένο» σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη ρύθμιση οφειλών

Ηράκλειο: Στην ΜΕΘ ανήλικος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικο πατίνι