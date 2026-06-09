Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Συνετρίβη αμερικανικό ελικόπτερο Apache

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Apache των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι δύο χειριστές είναι «καλά» έπειτα από το περιστατικό στο θαλάσσιο πέρασμα, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης.

Η αιτία που οδήγησε στη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου παραμένει άγνωστη, σε μια περίοδο που επικρατεί ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Οι πρόσφατες εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, αποτελούν την ισχυρότερη κλιμάκωση που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν επιβεβαίωσαν το περιστατικό της συντριβής του αεροσκάφους, αναπαράγοντας ξένες ειδησεογραφικές πηγές, χωρίς όμως να επεκταθούν σε λεπτομέρειες. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν το Apache επλήγη από ιρανικά πυρά, αν υπέστη κάποια τεχνική βλάβη ή αν αντιμετώπισε κάποιο άλλο πρόβλημα.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι πολεμικές συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε άνοδο του κόστους της ενέργειας διεθνώς και αυξάνοντας τις τιμές σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης, όπως τα τρόφιμα.

🚨 BREAKING: 🇺🇸 US Apache Helicopter Crashes Near Strait of Hormuz :







A US Apache helicopter gunship went down near the Strait of Hormuz on Monday.



Both crew members were safely rescued.



It is still unclear whether it was shot down by Iran or had a mechanical failure.







Source:… pic.twitter.com/mnVROK2T1b — Ebrahim Zolfaghari Commentary (@Irantimes02) June 9, 2026

«Οι πιλότοι είναι καλά. Ναι»

Παράλληλα, οι διπλωμάτες δεν έχουν κατορθώσει να μετατρέψουν την εκεχειρία του Απριλίου σε μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του τύπου από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι της Νέας Υόρκης, ο Τραμπ -έχοντας παρακολουθήσει προηγουμένως τους τελικούς του NBA το βράδυ της Δευτέρας (8/6)- επιβεβαίωσε το γεγονός της συντριβής, αποφεύγοντας ωστόσο να προσθέσει περαιτέρω στοιχεία. «Οι πιλότοι είναι καλά. Ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ. «Κανείς δεν τραυματίστηκε. Θα εκδώσουμε μια έκθεση αύριο. Αλλά οι πιλότοι είναι καλά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπόθεση Χαμάς στην Κρήτη: Οι «χρυσές» παραγγελίες του 37χρονου και οι έρευνες για δύο ακόμη άτομα

Ηράκλειο: Θύελλα αντιδράσεων για τη δομή στο παλιό ΚΤΕΟ - Το τελεσίγραφο Πλεύρη και η διαμαρτυρία στην Περιφέρεια

Ιράν και Ισραήλ “παγώνουν” τις εκατέρωθεν επιθέσεις - Παρενέβη ο Ντόναλντ Τραμπ