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ΚΟΣΜΟΣ

Στην Τεχεράνη οι μεσολαβητές του Κατάρ για διαβουλεύσεις με τον Αραγτσί - Το Ιράν θέλει συμφωνία, λέει ο Τραμπ

Τεχεράνη
clock 03:35 | 03/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι Καταριανοί μεσολαβητές ταξίδεψαν στην Τεχεράνη απόψε το βράδυ για συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανέφερε ένας αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για αυτές τις επαφές.

Υπό συζήτηση είναι μια εκδοχή του προσχεδίου της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν η οποία ήταν υπό διαπραγμάτευση τις προηγούμενες οκτώ ημέρες, είπε η ίδια πηγή.

Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να συνάψει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, προβλέποντας ότι κάτι τέτοιο «θα μπορούσε να συμβεί». Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

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