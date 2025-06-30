Σοκ στο Αϊντάχο των ΗΠΑ: Δύο πυροσβέστες νεκροί από πυρά ελεύθερου σκοπευτή (βίντεο)

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος δίνει μάχη στο χειρουργείο, ύστερα από επίθεση ελεύθερων σκοπευτών στην Κουρ ντ’ Αλέν του Αϊντάχο των ΗΠΑ, ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς.

Ο σερίφης της Κομητείας Κουτενάι, Ρόμπερτ Νόρις, επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας οπλοφόρος με τουφέκι υψηλής ισχύος παραμένει ενεργός στην οροσειρά Κάνφιλντ και στοχοποιεί ακόμη και τις δυνάμεις της αστυνομίας: «Δεχόμαστε πυρά ελεύθερου σκοπευτή αυτή τη στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

🇺🇸 STUNNING SCENES in Idaho: Streets flooded with Americans waving flags, saluting the fallen heroes—firefighters who made the ultimate sacrifice tonight.#IDAHOFIRE pic.twitter.com/zUxH6Ae8ab — International Observer (@ObserveIntel) June 30, 2025

Το περιστατικό, που ξεκίνησε το Σάββατο, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των περίπου 56.000 κατοίκων. Η 80χρονη Λίντα Τάιγκερ, κάτοικος της Κουρ ντ’ Αλέν για σχεδόν 30 χρόνια, είπε στο BBC: «Ποτέ δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο εδώ. Δείχνει πως κανείς δεν είναι ασφαλής από τέτοιου είδους ψυχική θλίψη».

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς ο δράστης ή οι δράστες δεν έχουν δείξει καμία πρόθεση να παραδοθούν. Ελικόπτερα με θερμικές κάμερες προσπαθούν να τους εντοπίσουν, όμως το έργο τους δυσχεραίνεται από τον καπνό της πυρκαγιάς και την πυκνή βλάστηση.

Image

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε από την SWAT

Σε νεότερη ανακοίνωση, η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Κουτενάι γνωστοποίησε πως ομάδα SWAT εντόπισε έναν άνδρα νεκρό στο όρος Κάνφιλντ, κοντά σε πυροβόλο όπλο.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον δράστη της επίθεσης. Η εντολή «καταφύγετε σε ασφαλές σημείο» ήρθη στις 03:50 (ώρα Ελλάδας), ωστόσο η πυρκαγιά συνεχίζει να μαίνεται και οι κάτοικοι καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

The Idaho sheriff has announced that anyone in the area who is capable should “take a shot and take this shooter out.” Officers are still “actively taking sniper fire” from atop Canfield Mountain near Coeur d’Alene.#IDAHOFIRE #idahofirefighters #Idahopic.twitter.com/NPSxW0J8pN — 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 (@IndiaObserverX) June 30, 2025

Ενισχύσεις από ομοσπονδιακές δυνάμεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) ανακοίνωσε ότι ειδικά κλιμάκια από το Σιάτλ, το Σποκέιν και το Πόρτλαντ σπεύδουν στο σημείο για να υποστηρίξουν τις τοπικές αρχές. Η ATF είναι αρμόδια για τη διερεύνηση ομοσπονδιακών παραβιάσεων σχετικών με όπλα, εμπρησμούς και εκρηκτικά.

Πολιτική καταδίκη και συμπαράσταση

Ο κυβερνήτης του Αϊντάχο, Μπραντ Λιτλ, χαρακτήρισε το περιστατικό «ειδεχθή, άμεση επίθεση στους γενναίους πυροσβέστες μας», καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την περιοχή. Οι γερουσιαστές της πολιτείας, Μάικ Κράπο και Τζιμ Ρις, δήλωσαν ότι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, εκφράζοντας τις ευχές και τις προσευχές τους για τα θύματα και τους διασώστες.

Απαγόρευση πτήσεων και drones

Η περιοχή έχει κηρυχθεί ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ενώ έχει επιβληθεί αυστηρή απαγόρευση χρήσης drones. Όπως προειδοποιεί η υπηρεσία πολιτικής προστασίας, οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο ιπτάμενο μέσο ενδέχεται να παρεμποδίσει κρίσιμες επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης.

Η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ερευνούν τόσο τα κίνητρα όσο και τον ακριβή αριθμό των δραστών, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού συνεχίζονται με τη δύση του ηλίου να δυσκολεύει περαιτέρω την επιχείρηση.

